В Москве завершили реконструкцию газопровода вблизи Воронцовского парка

Для прокладки нового газопровода специалисты применяли открытые и бестраншейные методы, в том числе использовали проколы и бурошнековую спецмашину

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" завершили реконструкцию газопровода низкого давления вблизи Воронцовского парка в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Лoмоносовском районе специалисты АО "Мосгаз" завершили начатую в кoнце 2021 года рекoнструкцию газопрoвода низкoго давления. Он прoходит пoд Ленинским и Ломoносовским прoспектами, а также под улицами Вавилова, Панферoва и Архитектора Власoва. У обнoвленного двухкилометрового участка трубoпровода увеличилась oбщая прoпускная спосoбность и пoвысилась надежнoсть бесперебойнoй пoдачи газа жителям ЮЗАО, жилoй фонд котoрого насчитывает более 1 800 газифицированных домов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что для прокладки нового газопровода специалисты применяли открытые и бестраншейные методы, в том числе использовали проколы и бурошнековую спецмашину. Вблизи проведения работ по реконструкции газопровода располагается Воронцовский парк, поэтому столичные газовики тщательно продумали меры по охране окружающей среды.

"Основной участок уже реконструированного газопровода пролегал на плотно застроенной территории с развитой сетью подземных коммуникаций, поэтому работы проводились поэтапно, с периодическим выходом на проезжую часть, зоны дворов и дворовых проездов. При этом на каждом этапе специалисты сохраняли возможность проезда для автотранспорта и обустраивали пешеходные обходы. Кроме того, за все время проведения работ газовики не допустили отключения подачи газа благодаря построенному заранее обводному газопроводу, так называемому байпасу. Строительно-монтажные работы полностью завершены", - процитировали в тексте слова руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслава Торсунова.