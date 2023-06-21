В Москве в экоцентре "Битцевский лес" пройдут уроки танцев в тишине

Для участия необходим телефон на операционной системе Android и подключенные к нему наушники

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уроки танцев в тишине и эколого-просветительскую экскурсию для всех желающих проведут в московском экоцентре "Битцевский лес" 24 июня. Об этом сообщили а среду в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В экоцентре "Битцевский лес" 24 июня 2023 года с 13:00 до 15:00 пройдут открытые уроки танцев и эколого-просветительская экскурсия для всех желающих. Добровольцы-хореографы проведут танцевальные мастер-классы на открытом воздухе в естественной тишине, а после сотрудники ГПБУ "Мосприрода" приглашают на познавательную экскурсию по лесу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия необходим телефон на операционной системе Android и подключенные к нему наушники. Цели акции: привлечение внимания к необходимости соблюдать режим тишины в выводково-гнездовой период на заповедных участках московских природных парков.