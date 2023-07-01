Выпускной в Парке Горького празднуют 39 тыс. московских выпускников

Чтобы не потеряться среди обилия развлечений, для них запустили специальный Telegram-бот с программой по каждой площадке мероприятия

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Общегородской выпускной в Парке Горького проходит в Москве, его празднуют 39 тыс. человек, и это количество стало своего рода рекордом.

Как сообщила в субботу журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова, в главном парке мегаполиса - все выпускники городских школ. "Я надеюсь, что этот вечер останется в памяти каждого из них, ребята сами выбирали популярных артистов, которые будут сегодня выступать, помимо этого мы постарались организовать интерактивные программы на самый разный вкус", - рассказала Ракова. Она заверила, что организационно-техническую сторону мероприятия власти столицы как обычно взяли и работают в тесном сотрудничестве с различными службами города.

Заммэра особо отметила подготовленную в этом году развлекательную программу выпускного: это и театрализованное цирковое шоу, арена для которого расположилась в самом центре Пионерского пруда, и возможность почувствовать себя артистами настоящей музыкальной группы, и шанс поучаствовать в спортивных и киберспортивных турнирах, создать собственные произведения искусства вместе с современными художниками, сделать снимки на память в четырех фотозонах. Как ожидается, завершится праздник дискотекой.

Праздник выпускников

Организаторы праздника рассказали корреспонденту ТАСС, что традиции проводить общегородской выпускной в этом году исполнилось десять лет. Нынешний праздник - своего рода юбилей, и потому он, конечно же, "поражает своими масштабами". Последнее утверждение в оргкомитете подкрепили статистикой: в этот вечер выступят более 60 артистов, среди которых такие известные у молодежи, как "Дискотека авария", Shaman, Niletto, Хабиб, группа Pizza, дуэт Galibri & Mavik, Катя Лель, Elvira T, Люся Чеботина и многие другие.

Парк Горького открыт в субботу только для выпускников и сопровождающих их взрослых с индивидуальными браслетами с QR-кодами. Участники праздника с пониманием относятся к тому, что на входе их досматривают сотрудники службы охраны, в ожидании подпевают песням, доносящимся из глубины парка. Каждый выпускник проходит по одной из трех красных дорожек с подсветкой - все как на настоящем кинофестивале или великосветском приеме. Встречают их ведущий и волонтеры.

Впрочем, для тех, кто не любит жанр "попсы", на вечер организовано еще около 30 различных локаций и тематических площадок. Там можно пообщаться, посетить мастер-классы, поиграть в квиз и просто отдохнуть. Везде в парке расставлены точки, где можно взять воду.

"Выпускного такого масштаба, как сегодня, еще не было", - выразил уверенность заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев, демонстрируя журналистам праздничную готовность парка. Однако предела совершенству нет, и потому чиновник заверил, что ежегодно власти города "стараются сделать выпускной еще более насыщенным и ярким".

Настроение выпускникам не смог испортить даже дождь, который было дело начал накрапывать к вечеру. "На прошлой неделе, когда все отменили, мы были безумно расстроены, так как подготовили заранее платья, девочки уже все были накрашены и с прическами, и теперь безумно рады тому, что сегодня мы тут! Будем веселиться всю ночь, дождь нам не помеха", - поделилась с корреспондент ТАСС одна из выпускниц, отвечая на вопрос, не помешают ли осадки веселью. Ее подруга, танцевавшая рядом, и вовсе вспомнила примету о том, что дождь в дорогу - это к удаче. "А дорога во взрослую жизнь у нас впереди длинная", - с улыбкой добавила девушка.

Чтобы не потеряться среди обилия развлечений, для выпускников запустили специальный Telegram-бот. По словам заммэра Раковой, система расскажет программу по каждой площадке, покажет карту с обозначением всех локаций и даст предсказания выпускникам о том, что их ждет после окончания школы. Здесь же дети смогут посмотреть фотографии с мероприятия, выкладываемые фотографами от организаторов в режиме реального времени, и поблагодарить учителей. Последняя опция стала очень популярной с первых минут, лучшие и оригинальные пожелания выводятся на экранах у главной сцены. "Хочу пожелать выпускникам веселого и яркого вечера, уверена, что перед каждым из них открывается дорога к успешной и счастливой жизни в нашем любимом городе", - сказала Ракова. Отдельно она поздравила с праздником учителей и родителей, которые волновались и переживали не меньше самих детей. "И тоже поздравляю их с завершением этого важного периода", - заключила заммэра.

Безопасность выпускного

Всего, по словам заместителя руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимира Филиппова, в организации и проведении праздника задействованы несколько тысяч специалистов разных служб. Только безопасность в периметре территории обеспечивают порядка 1,5 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, охранных предприятий, бригад скорой помощи.