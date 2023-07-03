Строительство детского сада на 350 мест в Новых Ватутинках завершится до конца 2023 года

В дошкольном учреждении будет организовано 14 групп

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Работы по строительству детского сада на 350 мест в поселении Десеновское в микрорайоне Десна (НАО) в Москве в жилом районе Новые Ватутинки будут завершены к концу 2023 года, сообщила в понедельник пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Застройщиком детского сада выступает ООО "СЗ "Стройком 1". Площадь детского сада составит более 5,6 тыс. кв. м. В дошкольном учреждении будет организовано 14 групп. Работы по строительству будут завершены к концу 2023 года, а в начале 2024 года застройщик планирует получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Сейчас на площадке завершены работы по возведению фундамента. Произведено армирование фундаментной плиты и стен цокольного этажа. Строители готовы приступить к монолитным работам надземной части объекта. На трех этажах здания предусмотрены групповые помещения, особенностью которых станет возможность их трансформации при помощи перегородок, а также спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и кухня полного цикла. Групповые помещения для детей младшего возраста будут расположены на первых двух этажах, старшие группы разместятся на третьем этаже.

Территория детского сада будет благоустроена - здесь появятся современные игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Все зоны будут разделены по возрастам. Для хранения велосипедов, колясок и санок, а также снегоуборочного и спортивного инвентаря на территории построят хозяйственно-бытовые площадки. Территория детского сада будет огорожена забором, на входах в здание планируется подключение системы видеонаблюдения.