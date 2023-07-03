В Москве на 13 мостовых сооружениях заменили деформационные швы

Работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) продолжают замену деформационных швов на инженерных сооружениях. Работы выполнены на 13 объектах, в том числе Красносельском и Семеновском путепроводах, Яузском мосту Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время работы ведутся еще на девяти мостовых сооружениях, среди которых Русаковская эстакада ТТК, Бережковский и Бесединский (внутренний) мосты, путепровод Ленинградский-1. Мероприятия выполняются в рамках текущего содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе КГХ, работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения.

"В соответствии с технологией вначале разбираем конструкции старых деформационных швов, затем устанавливаем новые, на заключительном этапе проводим армирование и бетонирование. В этом году заменим деформационные швы на 37 мостовых", - заключили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.