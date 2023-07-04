На западе Москвы ликвидировали нелегальную автостоянку

Сейчас для горожан доступен свободный въезд на участок и парковка на 40 мест

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Незаконную автостоянку площадью 800 кв. м ликвидировали, обеспечен беспрепятственный въезд для парковки автомобилей в Западном административном округе (ЗАО) Москвы, сообщила во вторник пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

"О нарушении сообщили жители с помощью чат-бота "Свободный доступ". Специалисты ведомства зафиксировали факт незаконного использования земельного участка на улице Маршала Тимошенко около владения 30. В жилом квартале, рядом с особо охраняемой природной территорией "Природно-исторический парк "Москворецкий", на участке площадью 800 кв. м была организована автостоянка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что сейчас для горожан доступен свободный въезд на участок и парковка на 40 мест.

"Участок был заасфальтирован, на нем нанесли разметку под выделенные машино-места. При въезде на территорию стояли металлические столбики с цепочкой на замке. Автостоянка организована незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на установку ограждений не выдавалось. Фактически осуществлен самозахват территории общего пользования", - приводятся слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Всего за шесть месяцев на территории ЗАО было выявлено 12 фактов незаконной установки ограждений для организации стоянок. Из них семь нарушений уже устранены, остальные находятся на контроле.