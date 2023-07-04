Более 500 дворов благоустроят в Москве в 2023 году на средства от платных парковок

До конца года В ЮВАО, ЮАО и ЗелАО обновят, установят либо сделают: пешеходные переходы и дорожные знаки, асфальтовое покрытие и освещение, детские и спортивные площадки, скверы и новое озеленение

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Благоустройство свыше 500 дворов выполнят в Москве в 2023 году на средства от платных парковок. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ("АМПП").

"Еще три префектуры Москвы опубликовали планы по благоустройству дворов на средства от платных парковок. В ЮВАО, ЮАО и ЗелАО планируют обновить более 500 дворов. Подробную информацию можно найти на официальных сайтах управ Юго-Восточного, Южного и Зеленоградского округов", - значится в сообщении.

Там также уточнили, что до конца года на данных территориях обновят, установят либо сделают: пешеходные переходы и дорожные знаки, асфальтовое покрытие и освещение, детские и спортивные площадки, скверы и новое озеленение.

"Все деньги от платных парковок передаются на благоустройство столичных дворов и улиц по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Жители районов могут сами выбрать объекты, которые необходимо обновить, с помощью голосования на "Активном гражданине" (портал - прим. ТАСС) или обращения к муниципальным депутатам", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба ГКУ "АМПП".