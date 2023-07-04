График движения поездов МЦД-1 изменится с 8 по 10 июля

Будет отменена часть "Аэроэкспрессов" в Шереметьево

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги и МЦД-1 изменится с 8 по 10 июля. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 03:30 мск 8 июля до 03:30 мск 10 июля на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание движения поездов: часть поездов отменят, интервалы движения частично увеличат до 1,5 часов, часть поездов следует с отменой остановок, изменено время отправления последних поездов", - говорится в публикации.

Отмечается, что будет отменена часть "Аэроэкспрессов" в Шереметьево. Интервалы движения поездов в аэропорт частично увеличат до трех часов, также изменится время отправления первых и последних поездов.

"В период окон будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь "на Москву" на участке от Савеловской до Бескудниково. Работы проводятся в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший", - добавили в департаменте.

Пассажирам предлагают для поездок в аэропорт воспользоваться автобусами №1195 от станции метро "Ховрино".