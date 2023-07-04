Девять дворов и несколько зеленых зон благоустроят в московском районе Отрадное

В частности, речь идет о сквере, расположенном возле дома №20а по Алтуфьевскому шоссе, где архитекторы проводили встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Девять дворов планируют благоустроить до конца текущего года в районе Отрадное. Об этом сообщает во вторник префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

"В этом году в Отрадном приведут в порядок девять дворов на улицах Декабристов, Мусоргского, Пестеля и на Северном бульваре, а также несколько зеленых зон", - сказали в префектуре со ссылкой на главу районной управы Павла Литовченко.

В частности, речь идет о сквере, расположенном возле дома №20а по Алтуфьевскому шоссе, где архитекторы проводили встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания. "Так, жители решили, что нужно оборудовать две детские площадки для разных возрастов, реконструировать хоккейную коробку, поставить тренажеры для силовых упражнений и сделать над ними навес, установить столы для пинг-понга, к сентябрю работы здесь должны завершиться", - сказал Литовченко.

Также власти планируют обновить территории детского сада при школе №1411 и школы №962. "В этой школе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, чтобы ребятам было комфортно, во дворе обеспечат безбарьерную среду, для родителей обустроят зону ожидания", - заметили в префектуре.