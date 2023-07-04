Мобильные группы начали работать на время пожароопасного периода на северо-востоке Москвы

Отрядам выделены поливочные автомобили, квадроциклы, экскаваторы, тракторы, спецсредства тушения и спасения

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мобильные группы быстрого реагирования, сформированные на летний пожароопасный период, начали работать на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает во вторник префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

Группы были созданы по распоряжению префекта Алексея Беляева на базе районных учреждений "Жилищник" и "Автомобильные дороги СВАО". "Пожарно-спасательный гарнизон округа будет при необходимости усилен сводной мобильной группой пожаротушения - 150 человек и 33 единицы специальной техники, а также сводной аварийной бригадой СВАО, состоящей из пяти отделений общей численностью 84 человека и 14 единиц техники", - цитирует префектура заместителя префекта Романа Куличева.

Здесь отметили, что отрядам выделены поливочные автомобили, квадроциклы, экскаваторы, тракторы, спецсредства тушения и спасения. "Участники мобильной группы прошли подготовку и аттестацию и даже успели проверить силы в деле: многие из них прошлым летом участвовали в ликвидации стихийных пожаров под Рязанью", - заключили в префектуре.