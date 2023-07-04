Арт-цветники в Москве посвятили Году педагога и наставника

На них высадили свыше 30 тыс. растений

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Ежегодно в весенне-летний период часть цветников в столице оформляется в определенной тематике. В этот раз в честь Года педагога и наставника организовали арт-клумбы площадью более 300 кв. м, высадили на них в общей сложности свыше 30 тыс. растений. Яркие цветочные композиции традиционно украсили территории вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, Площадь Гагарина, пространство на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в КГХ, арт-цветники создают с помощью бегонии, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии, колеуса и петунии. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета.

"На Варшавском шоссе можно увидеть пеликана - символ самоотверженной родительской любви. На Рублевском шоссе у станции МЦД-1 Кунцевская при движении в сторону области оформили клумбу в виде совенка на книге, а при движении в центр - голубого глобуса. Цветник на Площади Гагарина украсила желто-красная книга", - добавили в пресс-службе.

Также на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной высадили цветы в виде костра, символизирующего тягу к знаниям.

"Всего в этом сезоне Москву будут украшать более 56 млн цветов, общая площадь клумб составляет 880 тыс. кв. м. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", - заключили в пресс-службе КГХ.