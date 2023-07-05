Культурно-досуговый центр построят на северо-востоке Москвы

Здание возведут в районе Южное Медведково

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Культурно-досуговый центр планируется построить на северо-востоке столицы. Об этом сообщила в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, здание возведут в районе Южное Медведково, улица Полярная, вл.9 на месте старого кинотеатра "Полярный" - в зеленой зоне и в удобно расположенном для москвичей месте. Ранее был утвержден проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

"Площадь объекта составит около 5 тыс. кв. м. Это будет место, доступное для каждого, где планируется проведение большого количества мероприятий различных форматов. В центр смогут приходить не только местное население, но и жители соседних районов, что значительно разнообразит культурную жизнь москвичей", - отметила Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Согласно документации, высота здания не превысит четырех этажей. Внутри расположат помещения креативно-творческой деятельности с выставочным пространством. Прилегающая территория центра будет обустроена малыми архитектурными формами.