В Москве объекту культурного наследия в районе Якиманка вернут исторический облик

Двухэтажную пристройку к зданию на улице Серафимовича демонтируют

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Двухэтажную пристройку к зданию на улице Серафимовича в Москве признали самостроем, объекту культурного наследия вернут исторический облик. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"У жилого корпуса, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения - Комплекса "Дома правительства", была незаконно возведена двухэтажная пристройка площадью 126 кв. м. Объект не соответствует строительным нормам и правилам, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан. По решению Замоскворецкого суда Москвы пристройка будет демонтирована", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как установила судебная строительно-техническая экспертиза, в здании реконструировали арку. При этом земельный участок для этого не предоставлялся, разрешение Мосгорнаследия не выдавалось. На демонтаж ответчику отводится один месяц, в противном случае город сам ликвидирует постройку, а все расходы возложит на предпринимателей.

Комплекс "Дома правительства" представляет собой квартал, в который входят жилые дома, магазин, кинотеатр, театр эстрады. Все эти здания конструктивно связаны между собой.