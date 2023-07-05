Подземный вестибюль, платформу и тоннель откроют на Курском вокзале в Москве в сентябре

Железнодорожники уже приступили к отделке стен, укладке напольных гранитных плит, монтажу потолочных панелей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новые подземный вестибюль, платформа №4, а также тоннель №3 откроют для пассажиров на Курском вокзале в Москве с запуском МЦД-4 в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Строительство и реконструкция объектов пассажирской инфраструктуры продолжается. В настоящее время на платформе №4 завершается установка навесов для защиты от осадков, после чего ее оборудуют энергоэффективным освещением, современной навигацией, динамическими табло, информационными стойками, удобными лавочками и урнами", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, с противоположной стороны здания Курского вокзала возводится новый подземный вестибюль площадью 6 тыс. кв. м, в котором появятся шесть эскалаторов и шесть лифтов, комфортный зал ожидания. Железнодорожники уже приступили к отделке стен, укладке напольных гранитных плит, монтажу потолочных панелей.

"Подземный вестибюль будет соединен с Курским вокзалом и платформами посредством нескольких тоннелей. В настоящее время выход на платформы осуществляется из тоннеля №2, часть которого после реконструкции расширена, отделана современными материалами с установкой нового освещения. К запуску МЦД-4 также после реконструкции будет открыт тоннель №3, который обеспечит выход к БЦ "Арма". До конца года планируется завершить соединение подземного вестибюля с тоннелем №1", - добавили в МЖД.

Строительство платформ и реконструкция тоннелей ведется поэтапно, что позволяет пассажирам пользоваться инфраструктурой на период работ, отметили в пресс-службе. Помимо строительства пассажирской инфраструктуры, железнодорожники проводят путевое переустройство станции Москва-пассажирская-Курская для формирования сквозного движения для поездов МЦД-4.