5 июля, 14:10

Культурно-досуговый центр построят на месте кинотеатра "Полярный" в Москве

Внутри расположат помещения креативно-творческой деятельности с выставочным пространством

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Культурно-досуговый центр планируется построить на северо-востоке столицы, на месте кинотеатра "Полярный". Об этом сообщила в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, здание возведут в районе Южное Медведково, улица Полярная, вл. 9, на месте старого кинотеатра "Полярный" - в зеленой зоне. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

"Площадь объекта составит около 5 тыс. кв. м. Это будет место, доступное для каждого, где планируется проведение большого количества мероприятий различных форматов. В центр смогут приходить не только местное население, но и жители соседних районов, что значительно разнообразит культурную жизнь москвичей", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Согласно документации, высота здания не превысит четырех этажей. Внутри расположат помещения креативно-творческой деятельности с выставочным пространством. Прилегающая территория центра будет обустроена малыми архитектурными формами. 

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