В Москве школьникам с высокими баллами за ЕГЭ подарят билеты на колесо обозрения

Все выпускники общеобразовательных школ России, получившие более 80 баллов за один предмет, смогут бесплатно совершить путешествие на колесе обозрения в парке развлечений "Сказка"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выпускникам школ России с высокими баллами по ЕГЭ подарят билеты на колесо обозрения в московском парке "Сказка". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Все выпускники общеобразовательных школ России, получившие более 80 баллов ЕГЭ 2023 за один предмет, смогут бесплатно совершить путешествие на колесе обозрения в парке развлечений "Сказка". Для этого им достаточно предъявить сертификат с отметкой на кассе парка по 31 июля 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что с аттракциона открывается вид на популярные достопримечательности на западе Москвы: Живописный мост, Москва-Сити, МГУ, природные парки "Крылатские холмы" и "Серебряный бор". В летний период парк работает с 10.00 до 23.00.

Парк развлечений "Сказка" - единственный в Москве парк развлечений под открытым небом, включающий в себя более 60 вариантов досуга для любого возраста и времени года. На территории парка - детские, семейные, экстремальные и виртуальные аттракционы, интерактивные локации, уникальные тематические парки: "Дино парк", "Альпака парк", "Страна Смешариков", этнопарк "Хаски лэнд", парк топиари "Айва" и др. Основан в 2016 году и находится на особо охраняемой территории природного исторического парка "Москворецкий" в Крылатском. Открыт для посетителей 365 дней в году.