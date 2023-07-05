Трамваи в центре Москвы не будут курсировать 8 июля из-за парада ретротранспорта

Трамваи не будут курсировать между станциями московского метрополитена "Чистые пруды" и "Павелецкая"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Трамваи не будут курсировать 8 июля между станциями московского метрополитена "Чистые пруды" и "Павелецкая" в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"8 июля с 08:00 до конца мероприятия (около 18:00) не будут ходить трамваи между метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам: "А" - от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, №3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", №39 - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", - говорится в публикации.

Кроме того, с 11:00 маршрут автобуса №913 будет продлен от метро "Павелецкая" в центр по трамвайным путям. Автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через станцию метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле".