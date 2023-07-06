Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником

Мэр столицы отметил, что в городе сменили дорожную сеть, построили большое количество развязок, эстакад и тоннелей, реконструировали железнодорожную транспортную систему

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного транспортного комплекса с профессиональным праздником, а также вручил им награды.

"Если бы нам показали 10 лет назад этот ролик (с достижениями транспортного комплекса Москвы - прим. ТАСС), мы бы не поняли, в каком городе это, и что это за фантазии. Сегодня - это реальность, воплощенная вашими руками. <...> Самое главное и ценное заключается в том, что миллионы москвичей изменили в лучшую сторону мнение о московском транспорте. От имени москвичей и себя лично спасибо вам огромное и поздравляю вас с праздником", - сказал Собянин.

Он отметил, что в городе сменили дорожную сеть, построили большое количество развязок, эстакад и тоннелей, реконструировали железнодорожную транспортную систему. "Мы создали новую транспортную реальность. Надежная эксплуатация, график исполнения, точность - все это легло на ваши плечи, и вы достойно с этим справились", - подчеркнул мэр.

По его словам, работу также оценила и мировая общественность. В 2010 году Московская транспортная система располагалась на 20 месте в мире. Сегодня Москве находится на третьем.

Кроме того, Собянин вручил почетные грамоты и благодарность девяти сотрудникам транспортной отрасли. Среди них есть водители автобусов, трамвая и дежурная по станции Московского метрополитена.