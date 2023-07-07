Участники проекта "Город заданий" оценят безопасность городской среды в Москве

За успешное прохождение каждого уровня будут начисляться дополнительные баллы - их можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Столичный проект "Город заданий" подготовит специальные задачи в рамках Московского урбанистического форума. Участникам предстоит посетить новые городские парки, пространства для отдыха и досуга и увидеть, как городская среда становится комфортнее и безопаснее, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Проект "Город заданий" подготовит специальные задачи для участников, в которых им предстоит посетить новые городские парки, пространства для отдыха и досуга и увидеть, как городская среда преображается, становится комфортнее и безопаснее. Не потеряться на площадках форума (парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор) поможет удобная навигация. Интерактивная карта подскажет места, где можно выполнить задания, а пуш-уведомления помогут не пропустить важные события форума", - говорится в сообщении.

За успешное прохождение каждого уровня будут начисляться дополнительные баллы - их можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". С начала года жители успешно справились с задачами больше полумиллиона раз. Они участвовали в спортивных мероприятиях, отвечали на вопросы викторин и тестировали мобильные приложения, за полтора года работы проекта пользователи выполнили задания 1,6 млн раз.

"Город заданий" - проект, созданный для привлечения граждан к выполнению задач для улучшения городской среды. Жители помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях.