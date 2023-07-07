В московском районе Восточное Измайлово откроется храмовый комплекс

Храмовый комплекс запроектирован в стиле старомосковской архитектуры с использованием характерных фасадных элементов и приемов для московской архитектуры XVII-XVIII веков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Храмовый комплекс в честь Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери планируют ввести в эксплуатацию в московском районе Восточное Измайлово. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"На востоке столицы в районе Восточное Измайлово готовится к вводу в эксплуатацию храмовый комплекс в честь Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери по адресу: 9-я Парковая улица, дом 4. Строительные работы на объекте завершены в полном объеме, на данный момент готовится пакет документов для ввода храмового комплекса в эксплуатацию", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, участок храмового комплекса расположен в сложившейся жилой застройке. Проектом предусмотрена реконструкция нежилого здания, переданного городом приходу в 2001 году, с новым строительством и созданием храмового комплекса, состоящего из основного храма на 500 прихожан, нижнего крестильного храма, воскресной школы, ризницы, технических и служебных помещений, а также строительство отдельно стоящего церковно-приходского дома.

Храмовый комплекс запроектирован в стиле старомосковской архитектуры с использованием характерных фасадных элементов и приемов для московской архитектуры XVII-XVIII веков, добавил Левкин.

"Работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится Департаментом градостроительной политики города Москвы с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - напомнил он.