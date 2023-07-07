В Москве начали работы по обновлению пяти мостов

Работы на одном объекте занимают примерно 2-4 дня

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пять столичных мостов начали очищать и красить. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Содержанию инженерных сооружений в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, они проходят регулярные обследования. В этом году проводим масштабные мероприятия по обновлению пяти столичных мостов - выполним работы по пескоструйной очистке и покраске сооружений, - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что будет задействована баржа весом 1 тыс. т с буксиром, на которой располагается площадка с автовышками и компрессорами. Работы на одном объекте занимают примерно 2-4 дня, их выполняет бригада из пяти специалистов КГХ.

"Очистим и покрасим: пешеходный мост Богдана Хмельницкого, Бородинский мост, Новоарбатский мост, Дорогомиловский мост (Москва-Сити ТТК), Шелепихенский мост. Буксировка баржи производится в ночное время суток, она не будет заходить на судовой ход, потому ограничений движения теплоходов не потребуется", - заключили в пресс-службе.