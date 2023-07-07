Водохранилища Москвы заполнены в нужном объеме для бесперебойного снабжения города

Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все снабжающие столицу водохранилища заполнены в достаточном объеме, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду. Воды в них хватит для бесперебойного водоснабжения города, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84 и 76 процентов соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как уточняется в публикации, питьевая вода в столицу поступает с четырех станций водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Всего же Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

"Ежедневно столица потребляет 2,8 млн куб. м воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле", - добавил Бирюков.

Также на сайте сообщается, что состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микро- и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю. Заммэра подчеркнул, что за качеством воды специалисты следят круглосуточно. При необходимости они оперативно корректируют технологию водоподготовки.