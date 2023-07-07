Участок салатовой ветки метро Москвы закроют для пассажиров 22-23 июля

Будет закрыт участок между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" закроют на ремонт 22 и 23 июля. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"22 и 23 июля не будет движения поездов на участке между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская", они временно станут конечными. В эти выходные, пожалуйста, пользуйтесь другими линиями и наземным транспортом", - говорится в публикации.

Также с 8 по 28 июля будут закрыты входы и выходы на "Сретенском бульваре" и "Трубной" - на них можно будет пересесть с "Тургеневской" и "Цветного бульвара". Сами станции продолжат работать в обычном режиме, уточнили в департаменте.

Кроме того, 15 и 16 июля будут закрыты выходы 5 и 6 на станции "Чкаловская". Для входа на "Чкаловскую" предлагается пользоваться пересадкой через "Курскую" Арбатско-Покровской линии.

"Продолжаем обновлять центральные станции метро - теперь проведем ремонт на станциях Люблинско-Дмитровской линии. На "Трубной", "Чкаловской" и "Сретенском бульваре" расчистим и покрасим потолки и своды, отшлифуем мрамор, уберем кабельные линии за стены и сделаем многое другое", - добавили в ведомстве.