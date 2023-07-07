На ВДНХ подготовили маршрут по Музейному городу ко Дню семьи, любви и верности

Всего в Музейном городе ВДНХ объединено свыше 20 музейно-выставочных объектов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Маршрут по Музейному городу ВДНХ разработали в Москве ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Провести этот праздник в кругу семьи можно на одной из лучших локаций для семейного отдыха в Москве - ВДНХ. Главная выставка страны предлагает посетителям специальный маршрут "С любимыми не расставайтесь" по Музейному городу ВДНХ", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что начать свое путешествие можно в Музее городского хозяйства Москвы. Экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым. Вместе они могут узнать, какой путь проходит вода, прежде чем оказаться в доме, как работают лифты, что именно делают городские службы для комфортной жизни каждого горожан и что в реальном времени происходит в городе с помощью диспетчерской системы. Вход свободный.

Следующей точкой прогулки может стать Музей славянской письменности "Слово". Здесь посетители узнают, как развивалась и продолжает развиваться письменность в России и мире, какую роль она играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков соприкасается с устной речью. Вход по билету. В Центре "Космонавтика и авиация" - в крупнейшем космическом музее страны - взрослые гости смогут окунуться в историю отечественной космонавтики и изучить архивные материалы, а юные посетители в увлекательной форме познакомятся с образцами летательной и космической техники.

"Завершить свое увлекательное путешествие в этот день можно в первом в России "Музее лошади". Это место будет особенно интересно тем, кто интересуется лошадьми - восемь выставочных залов расскажут гостям об этапах эволюции лошадей, профессиях, связанных с конным миром, о мировых школах верховой езды, а также представят репродукции картин и скульптур, центральной фигурой в которых выступает лошадь. Вход по билетам", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что всего в Музейном городе ВДНХ объединено свыше 20 музейно-выставочных объектов, которые заинтересуют и взрослых и детей.