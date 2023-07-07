Фестиваль "Дружба народов" состоится на ВДНХ с 13 по 16 июля

Большинство событий бесплатные, на некоторые нужна предварительная регистрация

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Масштабный фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе выставки.

"На протяжении четырех дней гости будут знакомиться с национальными особенностями и традициями разных народов. Насыщенная событийная программа объединит фестивали народного творчества и промыслов, театров, спорта, а также концертно-развлекательные мероприятия. Большинство событий бесплатные, на некоторые нужна предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ВДНХ, гости фестиваля смогут послушать национальную музыку и потанцевать, посетить спектакли, экскурсии и лекции, познакомиться с народным творчеством, присоединиться к спортивной программе, поучаствовать в театральной постановке и мастер-классах, попробовать национальные напитки, а также увидеть тематические фотовыставки. Подробная программа фестиваля размещена на сайте ВДНХ.