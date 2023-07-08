В Москве вложат 7 млрд рублей в неэффективно используемую территорию на северо-западе

В новом пространстве появится более 66,5 тыс. кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неэффективно используемую территорию в столичном районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы реорганизуют, объем вложений оценивается в 7 млрд рублей. В новом пространстве появится более 66,5 тыс. кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках комплексного развития участка в Покровском-Стрешневе площадью 2,49 га планируется возвести свыше 66,5 тыс. кв. м современного жилья и общественно-деловых объектов. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается в 7 млрд рублей", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Как уточнили в комплексе, реорганизацию неэффективно используемой территории проведет собственник, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов. Площадка расположена в живописном месте вдоль русла реки Сходня, разделяющей районы Покровское-Стрешнево и Южное Тушино. Недалеко находится один из крупнейших в Москве памятников природы "Сходненский ковш", а также станция МЦД Трикотажная.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, сейчас на неэффективно используемом участке во 2-м Строительном проезде размещены склады и офисы. "На территории должно быть построено около 60 тыс. кв. м недвижимости по программе реновации и более 6,6 тыс. кв. м общественных и социальных объектов. В частности, застройщику будет необходимо возвести и передать городу образовательный комплекс, состоящий из школы на 150 учеников и детского сада на 100 воспитанников", - добавил Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.