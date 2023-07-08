В Москве около 1 тыс. пар планируют пожениться в День семьи, любви и верности

Более 150 из них поженятся на выездных локациях в рамках проекта "Новые адреса счастья"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. планируют зарегистрировать брак в Москве в День семьи, любви и верности. Более 150 из них поженятся на выездных локациях в рамках проекта "Новые адреса счастья", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Среди московских молодоженов пользуются популярностью праздничные или красивые даты. В День семьи, любви и верности, который выпал на субботу - самый свадебный день недели - планируют заключить брак около 1 тыс. пар. В том числе более 150 торжественных церемоний пройдет на выездных локациях в рамках проекта "Новые адреса счастья", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она добавила, что во Дворце бракосочетания №1 состоится уникальная церемония - молодая пара и родители жениха одновременно зарегистрируют браки. "[Также] сегодня предложим написать парам письмо в будущее, которое они смогут открыть через год. Кроме того, в преддверии праздника для юбиляров супружеской жизни в столичных дворцах бракосочетания мы провели церемонии, которые повторяют день свадьбы", - отметила заммэра.

Как уточнили в пресс-службе соцкомплекса, написать письмо своей новой семье в будущее, положить его в фирменный конверт с подписью "Открыть через год" и запечатать 8 июля предложат всем парам, регистрирующим брак во дворцах бракосочетания и на выездных площадках. У молодоженов останется памятный сувенир, который они смогут вскрыть через год и вспомнить первый день своей семейной жизни.

"День семьи, любви и верности - одна из самых популярных дат летнего сезона 2023 года. Накануне праздника, в красивую дату 07.07, в Москве поженились также около 1 тыс. пар", - подчеркнули в соцкомплексе.

В комплексе добавили, что в ночь с 8 на 9 июля три пары молодоженов обменяются кольцами на станции метро "Маяковская". Станция будет тематически украшена аркой, а сопровождать церемонию будут два состава "Номерной" и "Москва-2020", в последнем пары могут устроить фотосессию. Кроме того, каждой паре вручат фирменные карты "Тройка".