В Москве на Большой кольцевой линии метро проходит парад ретропоездов

Парадные поезда будут курсировать 8 и 9 июля

ТАСС, 8 июля. Пассажиры московского метрополитена могут увидеть парад исторических вагонов метропоездов проходит на Большой кольцевой линии (БКЛ) в эти выходные, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Череду праздничных мероприятий в День Московского транспорта открыл парад поездов - второй раз в истории он проходит на Большой кольцевой линии. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, парад отражает историю эволюции поездов Московского метрополитена - представлены как аутентичные, так и самые современные составы", - говорится в публикации.

Отмечается, что восемь парадных поездов будут курсировать 8 и 9 июля с 9:00 до 20:00 МСК по пути БКЛ против часовой стрелки.