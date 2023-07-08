Собянин заявил, что более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке Москвы

Мэр уточнил, что предприятия воспользовались инструментами столичного экспортного центра, которые рассчитаны как на опытных, так и на начинающих экспортеров

ТАСС, 8 июля. Более 150 компаний с начала 2023 года заключили экспортные контракты при поддержке столицы. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Столичный бизнес развивает торговое сотрудничество с Китаем, Бразилией, Алжиром, Индией, странами СНГ и другими международными регионами. С начала года при поддержке города внешнеторговые контракты заключили свыше 150 московских компаний, больше трети из них впервые вышли на экспорт", - написал мэр.

Он уточнил, что предприятия воспользовались инструментами Московского экспортного центра, которые рассчитаны как на опытных, так и на начинающих экспортеров. "Производитель печенья смог выйти на зарубежные маркетплейсы и заключить первый экспортный контракт. После участия компании-изготовителя химсредств в акселераторе она сформировала стратегию развития за рубежом и теперь поставляет товары иностранным партнерам", - добавил Собянин.

Мэр отметил, что открыт прием заявок на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, на поддержку онлайн-экспорта, софинансирование акселерационных программ и размещение в зарубежных супермаркетах.