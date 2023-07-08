Оформленный ко Дню московского транспорта трамвай запустили по маршруту №38

На трамвае пассажиры увидят изображения речного электросудна, Северного речного вокзала, поезда МЦД "Иволга"

ТАСС, 8 июля. Оформленный ко Дню московского транспорта трамвай курсирует на маршруте №38 в столице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Ловите праздничный трамвай на 38-м маршруте ко Дню московского транспорта! Он ходит от Черемушек через Даниловский рынок и Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская". Вагон оформили в нашей фирменной праздничной стилистике", - говорится в публикации.

Как уточнили в департаменте, на трамвае пассажиры увидят изображения речного электросудна, Северного речного вокзала, поезда МЦД "Иволга", трехсекционного трамвая "Витязь-Москва", велосипеда, самоката, такси, а также котов.