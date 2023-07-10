В Новой Москве построят дорожно-эксплуатационную базу

Площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дорожно-эксплуатационная база появится в Новой Москве, площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Марушкинском поселении ГБУ "Автомобильные дороги" построит дорожно-эксплуатационную базу. База будет построена в квартале 63 поселения (НАО - прим. ТАСС)", - приводятся в материале слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она пояснила, что на участке площадью 8,4 га одобрено строительство объекта суммарной поэтажной площадью 20,1 тыс. кв. м. В настоящее время участок свободен от объектов капитального строительства.