В Москве выставили на торги 23 машино-места в районе Якиманка

Заявки на участие в торгах можно подать до 21 августа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Аукцион по реализации 23 машино-мест в районе Якиманка пройдет в Москве 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике в понедельник.

"Найти постоянное парковочное место в центре города со сложившейся застройкой бывает сложнее, чем в новых развивающихся районах. В этом случае оптимальным решением может стать участие в городских торгах. Например, 29 августа на открытом аукционе будет реализовано 23 машино-места в подземном паркинге на Донской улице. К участию приглашаются все желающие", - сказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Уточняется, что автостоянка находится в районе с жилой застройкой в подвальных этажах многоквартирного дома по адресу: улица Донская, дом 14. Рядом выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо. Поблизости есть автосервисы, мойки, шиномонтаж, АЗС.

Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке "Росэлторг", заявки на участие в них можно подать до 21 августа. Для этого понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.