График Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД изменится 16-17 июля

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов трех радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные 16-17 июля в связи переключением станций на цифровую систему управления движением. От этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД в связи с проведением работ по переключению станций Апрелевка будущего МЦД-4 и Каланчевская МЦД-2 и МЦД-4 на микропроцессорную систему управления движения поездов. Это позволит обеспечить управление интервальным движением, а также увеличить пропускную способность станций", - говорится в сообщении.

Так, на станции Апрелевка и прилегающих перегонах Киевского направления МЖД основные работы будут проводиться с 00:30 15 июля до 16:45 16 июля. Движение поездов на участке Селятино - Крекшино будет организовано в этот период по оставшимся путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание поездов: ряд электричек выведут из расписания, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

"На Каланчевской технологическое "окно" назначено на 16 июля с 05:00 до 20:00. За это время железнодорожники переключат на "цифру" четвертый главный путь на станции и перегоне до Курского вокзала. На период работ движение поездов от станции Москва-пассажирская-Курская до Рижской будет организовано по одному пути в реверсивном режиме, что значительно отразится на графике", - отметили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".