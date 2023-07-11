Более 13 тыс. заявок подали на прием документации в план подземных коммуникаций Москвы

По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты Москомархитектуры обработали более 13 тыс. заявок на добавление документации в Сводный план подземных коммуникаций за последние полгода. По сравнению с прошлым годом количество обращений выросло - за первые шесть месяцев 2022 года в комитет только по этой услуге поступило около 11 600 заявок, сообщила во вторник пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Более 13 800 онлайн-заявок на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве было подано за первое полугодие 2023 года. Сводный план показывает, где и как проходят все подземные коммуникации, и расположены подземные сооружения города. Одно это делает его незаменимым инструментом для планирования любой постройки, поэтому очень важно следить за тем, чтобы он оставался актуальным", - приводятся в тексте слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Всего для создания Сводного плана было оцифровано более 300 тыс. документов, описывающих подземное пространство Москвы.