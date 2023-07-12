В Новой Москве инвесторы построят шесть медучреждений до 2026 года

После окончания строительства объекты передадут в государственную систему здравоохранения Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Строительство шести медицинских учреждений за счет внебюджетных средств планируется завершить в ТиНАО до 2026 года, сообщила в среду пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"В ближайшие несколько лет система столичного здравоохранения за счет введенных в ТиНАО объектов получит существенный "буст". Так, до 2025 года в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией в поселении Первомайское, детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену в поселении Филимонковское, также взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в городе Троицке", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным департамента, за счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до 2026 года запланировано строительство еще трех поликлиник: детско-взрослой на 750 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи в поселении Внуковское, детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в городе Московском и взрослой поликлиники на 475 посещений в смену в поселении Сосенское. Отмечается, что после окончания строительства объекты будут переданы в государственную систему здравоохранения Москвы.

"Появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры", - привели в материале слова главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Он отметил, что в период с 2012 по июнь 2023 года на территории ТиНАО за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников построены и введены в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения.