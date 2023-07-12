Электробусный парк в Митине в Москве поставили на кадастровый учет

Автопарк предназначен для эксплуатации и обслуживания до 300 электробусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалистами управления Росреестра и Роскадастра по Москве внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении нового электробусного парка в районе Митино (СЗАО). Об этом сообщила в среду пресс-служба Росреестра по Москве.

На территории автопарка, предназначенного для эксплуатации и обслуживания до 300 электробусов, учтены производственный корпус, здание автомойки, контрольно-технический пункт для проверки технического состояния подвижного состава, закрытая стоянка автомобильного транспорта, элементы инженерных сетей и коммуникаций суммарной протяженностью около 5,7 км.

"Электробусный парк в Митине, общая площадь которого составила порядка 23 тыс. кв. м, превзошел по площади крупнейший автопарк, поставленный на кадастровый учет в 2022 году в Новой Москве. Подобные масштабные инфраструктурные объекты направлены на улучшение транспортной ситуации столицы и повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении москвичей и гостей Москвы. Учитывая постоянный контроль со стороны города на всех этапах возведения, оснащения и оформления автопарка, управлением оперативно рассмотрена вся необходимая документация и осуществлены учетно-регистрационные действия в установленный срок", - приводятся слова замруководителя управления Росреестра по Москве Сергея Исмунца.

В ведомстве добавили, что прошлым летом управлением столичного Росреестра совместно с Кадастровой палатой был оформлен электробусный парк "Красная Пахра" в Новой Москве (п. Краснопахорское) рассчитанный на хранение, техническую эксплуатацию и ремонт до 300 электробусов. Общая площадь крупнейшего на тот момент автопарка, с учетом всех зданий и сооружений, составила более 21 тыс. кв. м, суммарная протяженность искусственных коммуникаций превысила 9,8 км.