В Дубае построят инновационную школу по проекту российского архбюро IND

Четырехэтажное здание площадью 25 тыс. кв. м рассчитано на 1 750 учащихся

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Архитектурное бюро IND, базирующееся в Москве, объявлено победителем международного конкурса на концепцию передовой школы в Дубае. В глобальном конкурсе приняли участие шесть известных архитектурных бюро со всего мира, представивших свои решения для создания инновационного школьного комплекса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил ТАСС в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Московские бюро продолжают активно участвовать в международных конкурсах, и продолжают побеждать, составляя достойную конкуренцию зарубежным коллегам. Концепция от IND произвела впечатление на жюри своим подходом, соответствующим принципам устойчивого развития, органично сочетающим современные элементы дизайна, экологичность и передовые технологии. Будем следить за ходом реализации проекта, архитекторам желаю удачи и новых побед", - сказал Кузнецов.

Конкурс был организован Archid Studio - архитектурно-проектной компанией из ОАЭ, специализирующейся на цифровых двойниках и BIM-технологиях. Начало строительства школы запланировано на май 2024 года, завершить его планируется к августу 2026 года.

"В этом проекте мы средствами архитектуры и дизайна отвечаем на вопрос о будущем подходе к школьному образованию. Я убежден, что правильно запрограммированное многофункциональное школьное пространство помогает детям формировать эмоциональный интеллект, тренировать soft skills - социальные и лидерские навыки, максимально развивать интерес к жизни. Мы не отвечаем за организацию процесса обучения, но в нашем проекте предусмотрели все возможности для того, чтобы этот процесс всегда был интересным и захватывающим. Сейчас мы, совместно с Archid Studio и другими стейкхолдерами, активно работаем над воплощением в жизнь нашего проекта", - добавил основатель и генеральный директор бюро IND Амир Идиатулин.

По словам гендиректора Archid Studio Артема Саликова, "проектное предложение IND существенно выделялось среди других конкурсных проектов глубоко проработанным подходом к организации образовательного процесса и внеучебных занятий детей в стенах школы". "[Проект] отвечает потребностям современного образования, обеспечивая гибкие учебные пространства, передовое оснащение и принципы экологической устойчивости, наряду с замечательным дизайном", - отметил он.

Школа с детсадом и кампусом

"Общество начинается с детей - с их воспитания, развития, образования и интеграции в мир. Наш проект школы разработан специально для того, чтобы дети - с их любопытством, эмоциями и энергией - могли объединяться в сообщества, вдохновляться окружающей средой, создавать новые идеи, получать максимальную пользу от образовательного процесса", - отметил главный архитектор проекта и ассоциированный партнер IND Николай Фанеев.

Четырехэтажное здание школы площадью 25 тыс. кв. м рассчитано на 1 750 учеников и имеет отдельные входы для разделения потоков разных возрастных групп. Также проект включает в себя детский сад и кампус, в котором с комфортом могут разместиться 60 учеников для постоянного проживания.

Согласно проекту, общественные помещения в здании школы будут отличаться высокой функциональностью и универсальностью. Для повышения физической активности и с учетом склонности детей к перемещению бегом, в школе вместо лестниц предусмотрены пандусы для перехода между этажами и уровнями здания, - это должно позволить учащимся быстро передвигаться без риска получения травм.

Амфитеатр, атриум и спортивный зал школы смогут превращаться в студии или площадки для проведения различных мероприятий, включая праздники, церемонии награждения и театральные представления. Также в комплексе предусмотрены игровые зоны, спортивные площадки, концертные залы, бассейн. Приоритетным направлением для объекта, расположенного в Дубае, является адаптация к климату: параметрический солнцезащитный фасад и самозатеняющиеся внутренние дворы обеспечивают комфортную и энергоэффективную среду.

О бюро

Российское архитектурное бюро IND, основанное в 2008 году, имеет штаб-квартиру в Москве, филиалы в Дубае и Бишкеке. Бюро занимается генпроектированием и мастерпланированием городов и территорий, проектированием жилых и общественных зданий, образовательных и социальных объектов по всему миру.

Портфолио бюро включает более 100 проектов различной типологии, IND является обладателем многих престижных архитектурных и дизайнерских наград. По проектам бюро уже построено несколько школ и других образовательных и социальных проектов для детей в России и других странах. Подход IND включает тщательный анализ площадки проектирования, контекста и культуры страны с целью поиска и разработки оптимальных решений, опирающихся на опыт и исследования.

Инноввационная архитектурно-дизайнерская компания Archid Studio базируется в ОАЭ и специализируюется на применении цифровых двойников и BIM-технологий в строительной отрасли. Компания предлагает широкий спектр архитектурных услуг, включая разработку концепции проекта, проектирование, моделирование и управление строительством. Archid Studio занимается созданием точных и реалистичных цифровых двойников, которые значительно повышают эффективность проектирования и управления проектами, обеспечивая успешную реализацию проекта.