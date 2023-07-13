Реконструкцию развязки на юго-востоке МКАД завершили на 60%

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что это один самых загруженных участков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня выполнены на 60%. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Важный транспортный проект в ЮВАО - это реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. <…> Общая готовность объекта составляет 60%. Завершить работы мы планируем в третьем квартале этого года", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что это один самых загруженных участков на МКАД. После завершения проекта будет улучшена транспортная ситуация в округе и обеспечен выезд автомобилистов с Южной рокады.

Ранее в Стройкомплексе столицы отмечали, что на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля действует старая развязка клеверного типа - она плохо справляется с большим потоком транспорта, поэтому здесь часто приходится стоять в пробке. Потому устаревший "клевер" меняют на современную многоуровневую развязку с направленными съездами.