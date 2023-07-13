Развязку МКАД с Липецкой улицей реконструировали более чем наполовину

Работы выполнены на 55%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Работы по реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей выполнены на 55%. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Готовность развязки МКАД - Липецкая улица составляет 55%. Сейчас ведутся работы по устройству дорожного полотна и укрупнению металлических конструкций ферм пролетного строения, и устройству монолитных сходов пешеходного перехода через Липецкую улицу, перекладке инженерных коммуникаций, строительству очистных сооружений, подпорных стен", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что работы на развязке МКАД - Алтуфьевское шоссе выполнены на 41%. В настоящее время ведутся работы по устройству опор, песчаного основания подпорной стены путепровода, окраске пролетного строения путепровода через кольцевую автодорогу.