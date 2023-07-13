В Москве приступили к строительству участка трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе

Здесь предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 14 км, в том числе эстакада, тоннель, два путепровода, десять пешеходных переходов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Работы по строительству и реконструкции дорог в рамках участка трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе начались в Москве. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на трассе "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" завершено строительство трех участков. Еще два участка - от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе - в строительстве. Готовность участка от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны составляет 38%. Здесь построят дорог общей протяженностью 28 км, в том числе три путепровода и шесть пешеходных переходов", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также началось строительство участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе, здесь предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 14 км, в том числе эстакада, тоннель, два путепровода, десять пешеходных переходов. Подрядная организация приступила к устройству строительного городка, ограждению территории и перекладки инженерных коммуникаций.

Глава департамента уточнил, что срок реализации всего проекта трассы - 2026 год. После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. В общей сложности на двух строящихся участках трассы будет обустроено 2,3 тыс. кв. м цветников и уложено газонов площадью 46 га. Также будут высажены 5,7 тыс. деревьев и более 61 тыс. кустарников.