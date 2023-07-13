Строительство перехода на Лермонтовском проспекте в Москве вышло на завершающий этап

Открыть его планируется в третьем квартале 2023 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительная готовность пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте превысила 85%. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строительство пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте на завершающем этапе. Открыть его для пешеходов мы планируем уже в третьем квартале 2023 года. Работы выполнены более, чем на 85%", - сказал Загрутдинов.

По его словам, новое сооружение обеспечит безопасное и непрерывное прохождение граждан, в том числе маломобильной группы населения, через Лермонтовский проспект в сторону станции "Косино" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена и остановочного пункта Рязанского направления МЖД.