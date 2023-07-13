Строительство спорткомплекса "Ника" на юго-востоке Москвы выполнили на 90%

Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в сентябре

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спорткомплекс "Ника" на юго-востоке Москвы готов на 90%, завершить основные строительно-монтажные работы планируется в сентябре. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Готовность спорткомплекса "Ника", который расположится в районе Текстильщики на юго-востоке столицы, составляет 90%, строители полностью завершили фасадные работы, в активной фазе благоустройство прилегающей территории. Также завершаются строительные работы во всех спортивных зонах объекта. В игровом зале для тренировочных занятий и соревнований по волейболу с трибунами на 300 мест завершена укладка спортивного паркета", - ответил Загрутдинов на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что в бассейне для оздоровительного плавания проводятся пуско-наладочные работы, а тренажерный зал уже полностью укомплектован необходимым оборудованием. "Завершить основные строительно-монтажные работы планируем уже в сентябре текущего года", - заключил он.