В Москве в районе Южное Бутово появится культурно-спортивный центр

Суммарная поэтажная площадь объекта составит около 4,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Культурно-спортивный центр площадью около 4,7 тыс. кв. м построят в районе Южное Бутово на юго-западе столицы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На участке площадью около 0,36 га планируют построить культурно-спортивный центр. Суммарная поэтажная площадь такого объекта составит около 4,7 тыс. кв. м. Инвестора определят по результатам торгов. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства. После открытия центра жители близлежащих домов смогут получать товары и услуги в шаговой доступности", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В Южном Бутове активно развивается спортивная инфраструктура. На Бунинской аллее (дом 9а) и Бартеневской улице (дом 19) построили физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), а на улице Адмирала Лазарева работает манеж с крытыми теннисными кортами и площадками для игры в бадминтон. Кроме этого, в районе открыт спорткомплекс "Южный лед".

Арена пользуется популярностью у любителей фигурного катания и хоккея. На Остафьевской улице строят спортивный кластер. В его состав войдет ФОК с крытыми и открытыми теннисными кортами, полями для мини-футбола, спорткомплекс с ледовой ареной, тренажерным залом и бассейном.