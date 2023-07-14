Строители завершают работы на транспортной развязке МСД на юго-востоке Москвы

Общая длина эстакады почти 629 м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Строители выполнили надвижку металлических балок на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершены работы по монтажу балок пролетного строения на строящейся эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на Московский скоростной диаметр в сторону области. Общая длина эстакады почти 629 м. В настоящее время на десятом участке ведутся работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. Построено 2 из 3,6 км, что составляет более половины, 55%, дороги основного хода", - отметил Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, реализация объекта улучшит транспортную доступность ЮАО и ЮЗАО, районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, Ленинского городского округа Московской области, а также района пос. Битца Ленинского городского округа МО, благодаря чему появится дополнительная транспортной связь.

"Кроме того, снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе и увеличится пропускная способность Варшавского шоссе и Симферопольского шоссе", - добавил Загрутдинов.

Всего в этом году за счет средств городского бюджета в Москве планируется построить около 20 пешеходных переходов.