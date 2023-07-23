В Москве с начала года открыли 13 новых маршрутов общественного транспорта

В будни на них совершается свыше 16 тыс. поездок

ТАСС, 23 июля. Тринадцать новых маршрутов общественного транспорта запустили в Москве с начала года. В будни на них совершается свыше 16 тыс. поездок, об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта, заботимся о том, чтобы пассажирам становилось комфортнее, обеспечиваем удобную связь между районами. С начала года мы открыли 13 новых маршрутов", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он добавил, что в будни на них совершается более 16 тыс. поездок. На маршрутах курсируют современные автобусы и электробусы отечественного производства.