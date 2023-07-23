На МУФ-2023 представят инструмент для физического взаимодействия с музыкой

С его помощью которого можно услышать ритм сердца человека

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инструмент для физического взаимодействия с музыкой, с помощью которого можно услышать ритм сердца человека, представят в Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме (МУФ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В зоне интерактивных инсталляций представят инструмент для физического взаимодействия с музыкой. Через прикосновение к экрану можно будет услышать ритм сердца человека, а также создать из него уникальную мелодию", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что использовать музыкальную инсталляцию смогут несколько посетителей одновременно. Пока один будет передавать свой сердечный ритм, другие добавят к нему различные звуки, в результате чего получится совместная мелодия. Получившуюся музыкальную композицию можно будет скачать.

Попробовать возможности инструмента можно будет с 1 августа по 10 сентября.