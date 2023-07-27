Фотозоны будут работать для гостей Московского урбанфорума в "Лужниках"

Гостям также предложат почувствовать себя частью команды столичных газовиков и на время стать сотрудником аварийно-спасательного формирования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Тематические зоны для фотографий установят на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Уникальные фотозоны подготовили для посетителей Московского урбанистического форума в "Лужниках". В них можно будет "примерить" профессии специалистов городского хозяйства и узнать больше о работе городских служб, пожарных и спасателей", - значится в сообщении.

Так, в числе фотозон будет "Примерочная супергероя", где можно будет надеть форму столичных пожарных и спасателей и сфотографироваться на фоне огня. Настоящая водопроводная труба диаметром три метра - часть экспозиции о работе системы водоснабжения города.

Кроме того, в фотозоне АО "Мосгаз" гостям урбанфорума предложат почувствовать себя частью команды столичных газовиков и на время стать сотрудником аварийно-спасательного формирования. Также на выставке спецтехники городских служб будет представлен ковш экскаватора. В арт-инсталляции "На холсте из труб" посетителям предложат сделать снимок на фоне абстрактной скульптуры из частей труб, собранной гостями форума.