В Москве на улице Лобачевского построят дом по программе реновации на 463 квартиры

Мосгосстройнадзор выдал разрешение

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома с подземной парковкой по программе реновации в районе Проспект Вернадского на западе столицы. Объект будет возведен по адресу: улица Лобачевского, владение 62, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Жилой дом будет состоять из трех разноэтажных корпусов общей площадью 51,4 тыс.кв. м. На общем подземном уровне появится автомобильная автостоянка. Во входных вестибюлях разместятся колясочные и помещения консьержей. Для переселения жителей станет доступно 463 квартиры. Необходимая разрешительная документация, которая позволяет начать строительные работы, выдана специалистами комитета", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточнили в ведомстве, жилая часть корпусов включает 68 однокомнатных, 335 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир. Отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам утвержденным реновации, в них предусмотрены застекленные лоджии и корзины под кондиционеры.

На первых этажах новостроек будут нежилые помещения, где арендаторы смогут открыть кафе, магазины и другие объекты коммерческой инфраструктуры. На прилегающей территории оборудуют плоскостные парковки, проезды и тротуары, во внутреннем дворе - детскую и спортивную площадки. После завершения строительства будут проведены работы по озеленению.

Войстратенко отметил, что после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ комитет составит программу надзорных мероприятий и будет проводить проверки на всех этапах строительства, в том числе экспертизы качества работ и применяемых материалов.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.