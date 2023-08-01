1 августа, 01:59
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Что известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Два украинских беспилотника сбиты системой ПВО при попытке атаки на Москву и Московскую область. Еще один упал на территории Москвы-Сити. В результате никто не пострадал.

Как отметили в Минобороны РФ, попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в Московском регионе была пресечена.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.

Что произошло

  • Как сообщили ТАСС в экстренных службах, система ПВО сбила в Подмосковье беспилотник, еще один попал в одну из башен в IQ-квартале Москвы-Сити.
  • Пострадавших в результате попадания беспилотника в башню в Москве-Сити, по предварительным данным, нет.
  • Обломки беспилотника обнаружены, они будут направлены на взрыво-техническую экспертизу.

Реакция властей

  • Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой ПВО при попытке пролета в Москву, поврежден фасад здания Москвы-Сити на уровне 21-го этажа.
  • В результате произошедшего нарушено остекление здания на площади 150 кв. м, сообщил Собянин.
  • Экстренные службы работают на месте происшествия, добавил мэр.
  • В Минобороны РФ заявили, что "ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области".
  • В ведомстве сообщили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области, еще один был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити.

Закрытие Внуково

  • После инцидента столичный аэропорт Внуково был временно закрыт на прилет и вылет, самолеты перенаправлялись в другие аэропорты, сообщали ТАСС в экстренных службах.
  • Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Предыдущие атаки

30 июля сразу несколько регионов РФ подверглись атаке украинских беспилотников. Один из БПЛА уничтожили в Подмосковье. Еще два подавлены и упали на территории Москвы-Сити. В результате незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен Москвы-Сити, жертв нет.

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Кроме того, Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками. Еще один беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, в результате есть повреждения.

31 июля украинский БПЛА атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что повышение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области после атак беспилотников не планируется. 

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