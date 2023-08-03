На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе поздравили пятитысячного посетителя

Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пятитысячный гость посетил Гостиный Двор в рамках Московского урбанистического форума. Им оказалась жительница Москвы Марина Дмитриева, сообщила пресс-служба форума.

"Меня приятно удивило, что на форуме свободное посещение. Прийти может любой человек, нужно просто найти программу, выбрать для себя что-то интересное. Все организовано на высоком уровне: есть и детская комната, и программа для пенсионеров, и средства реабилитации хорошо представлены. Такое мероприятие важно, это помогает быть с людьми на связи, чтобы чувствовать настроение в обществе", - рассказала Марина Дмитриева.

Московский урбанистический форум открылся 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.